Do súťaže Trnavská paleta sa zapojilo 51 autorov so 185 dielami

Trnava 8. februára (TASR) - Do 56. ročníka súťaže a výstavy neprofesionálnych výtvarníkov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sa zapojilo 51 autorov so 185 výtvarnými dielami. Slávnostné otvorenie výstavy s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 14. februára v Západoslovenskom múzeu v Trnave. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska.



Výtvarné diela hodnotí odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. "Porota navrhla výstavnú kolekciu, desať cien bez určenia poradia v rôznych kategóriách a 14 čestných uznaní," priblížila Kotlebová.



Súťažná výstava je podľa jej slov každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec.



"Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby, kresby, grafiky cez priestorovú tvorbu až po experiment. V priestorovej tvorbe nájdeme okrem tradičných plastík umelecké šperky, textil, koláž, ale i mozaiku," dodala. Výstava potrvá do 23. marca.



Organizátorom Trnavskej palety je Trnavské osvetové stredisko. Hlavným partnerom a odborným garantom celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorého Trnavská paleta je základným kolom, je Národné osvetové centrum.