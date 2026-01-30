Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do súťaže Trnavská paleta sa zapojilo 48 autorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výtvarné diela hodnotila odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov alebo odborníkov z výtvarnej oblasti.

Autor TASR
Trnava 30. januára (TASR) - Do 57. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta sa zapojilo 48 autorov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec s 208 výtvarnými dielami. Slávnostné otvorenie výstavy spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 13. februára v Západoslovenskom múzeu v Trnave. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska.

Výtvarné diela hodnotila odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. „Porota navrhla výstavnú kolekciu, 12 cien bez určenia poradia v rôznych kategóriách a 16 čestných uznaní,“ priblížila Kotlebová. Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby, kresby, grafiky cez priestorovú tvorbu, až po experiment. V priestorovej tvorbe sú okrem tradičných plastík i inštalácie.

„V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, taktiež sú zastúpené figuratívne kompozície, meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení do troch vekových skupín a každá veková skupina je rozdelená do kategórií podľa výtvarnej techniky,“ doplnila.

Slávnostné otvorenie výstavy spojené s odovzdávaním ocenení bude v Západoslovenskom múzeu v Trnave 13. februára o 17.00 h. Výstava potrvá do 22. marca. Organizátorom Trnavskej palety je Trnavské osvetové stredisko. Hlavným partnerom a odborným garantom celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorého základným kolom je Trnavská paleta, je Národné osvetové centrum.
