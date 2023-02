Do súťaže v komiksovej tvorbe sa prihlásilo 20 autorov, diela vystavia

Revúca 2. februára (TASR) – Do súťaže v komiksovej tvorbe pre amatérskych i profesionálnych tvorcov s názvom Stretnutia po rokoch Daxnera a Francisciho sa prihlásilo celkom 20 autorov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v piatok (3. 2.), súťažné diela následne vystavia v Revúcej, Tisovci i Hnúšti. TASR o tom informoval Martin Pižem zodpovedný za komunikáciu s médiami v rámci projektu Mesto kultúry Revúca 2022.



Súťaž v komiksovej tvorbe v Revúcej bola vyhlásená vlani pri príležitosti 200. výročia narodenia významných dejateľov z regiónu Gemer, Štefana Marka Daxnera a Janka Francisciho. Témou súťaže boli skutočné či fiktívne stretnutia dvojice osobností štúrovskej generácie.



"Do súťaže sa so svojimi autorskými komiksami zapojilo až 20 tvorcov z celého Slovenska. Päťčlenná porota v decembri vybrala spomedzi súťažných komiksov tie najkreatívnejšie v štyroch kategóriách, troch vekových kategóriách amatérskych tvorcov a jednej spoločnej pre profesionálov," uviedol Pižem.



Všetky súťažné diela budú verejnosti prezentované aj formou výstavy. V priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia budú práce vystavené do 26. februára. V marci bude výstava prezentovaná v Tisovci, v apríli súťažné diela vystavia i v Hnúšti.



Súťaž v komiksovej tvorbe s názvom Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho je súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca 2022. Samospráva v rámci neho pripravila 150 podujatí, ktoré potrvajú až do 31. mája. Revúca je v poradí štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry, grantový program vyhlasuje Fond na podporu umenia.