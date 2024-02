Do súťaže Vráťme knihy do škôl sa prvýkrát zapojí aj košický kraj

Košice 18. februára (TASR) - V týchto dňoch štartuje na Slovensku súťaž Vráťme knihy do škôl, prvýkrát sa do projektu zapája aj Košický samosprávny kraj (KSK). Cieľom 12. ročníka je motivovať deti čítať, ale aj písať. Súťaž je určená pre materské, základné a stredné školy a uzávierka je 1. apríla. Novinkou aktuálneho ročníka je súťaž v písaní mikropoviedok. Výsledky poslednej medzinárodnej štúdie OECD PISA podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ukázali, že na Slovensku treba zapracovať na čitateľskej gramotnosti žiakov.



"Preto sa aj my pridávame k projektu, ktorý pomôže našim školákom nielen viac čítať, ale aj čítať medzi riadkami. Verím, že žiaci na chvíľku odložia displeje a v spoločnosti knižných hrdinov zažijú dobrodružstvá, aké sa skrývajú len na stránkach kníh. Osobne sa teším aj na poviedky, ktoré s plným nasadením svojej fantázie napíšu sami," uviedol Trnka.



Princíp súťaže je podľa neho jednoduchý, stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dvoch strán. Čitateľ má objasniť, prečo si vybral práve túto knihu a čo mu dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok, alebo oboje. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležité je podľa organizátorov čítať. Z doručených príspevkov sa víťazi jednotlivých kategórií budú žrebovať. "Mikropoviedky", ktoré sú tohtoročnou novinkou, majú mať rozsah jednu až dve normostrany.



Okrem jednotlivcov ocenia aj najaktívnejšiu školu, ako aj "Knižných anjelov", ktorí vedú mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenčiny či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutoční 23. apríla v Bratislave a 24. apríla v Košiciach. Súťaž organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s občianskym združením Učenie s úsmevom, ako aj s ďalšími samosprávnymi krajmi na Slovensku.