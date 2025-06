Do súťaže Žitnoostrovské pastelky prišlo 2237 obrázkov zo 14 krajín

Dunajská Streda 10. júna (TASR) - Do 26. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky prišlo 2237 obrázkov zo 14 krajín Európy a Ázie. Odborná porota z nich vybrala 60 rovnocenných víťazov. V piatok 13. júna sa v galérii Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede uskutoční vernisáž vybraných obrázkov. TASR o tom informovala tajomníčka súťaže a vedúca projektu Dagmar Madarásová zo Žitnoostrovského osvetového strediska.



„Odborná porota so zahraničným zastúpením pracovala pod vedením akademického sochára Alojza Drahoša a vybrala 60 rovnocenných víťazov - všetci sú prví. Súčasťou podujatia je obsažný, exkluzívny, farebný trojjazyčný katalóg, v ktorom sú uverejnené všetky víťazné práce,“ priblížila. V rámci podujatia bude vystavených 223 obrázkov. Výstava potrvá do 12. júla.