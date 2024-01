Do súťažnej prehliadky kraslíc sa možno prihlásiť do konca januára

Banská Bystrica 18. januára (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici vyhlasuje celoslovenskú súťažnú prehliadku kraslíc, ktorá bude súčasťou tradičnej výstavy To vajíčko maľovanô. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. januára a poslať kraslice zdobené rôznymi technikami, maximálne však desať kusov, poštou alebo ich doručiť osobne do Thurzovho domu. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, a to tradičné techniky zdobenia kraslíc ako sú batikovanie, voskovanie, leptanie, vyškrabovanie, oblepovanie, odrôtovanie, okúvanie. Druhá kategória zahŕňa súčasné techniky - madeira, richelieu, vitráž, découpage, fabergée, maľovanie olejovými alebo temperovými farbami, fixami.



"SSM oslávi v tomto roku významné 135. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli inovovať viaceré naše tradičné aktivity. Výstavy s názvom To vajíčko maľovanô v našej pôsobnosti úspešne organizujeme už dlhé roky. Prostredníctvom nich sa snažíme sprístupniť kraslice a ich spôsoby zdobenia širokej verejnosti, najmä našim budúcim generáciám. Zároveň prezentujeme vzácnych ľudí, ktorí sa i napriek dnešnej rýchlej dobe dokážu a chcú venovať našim jedinečným ľudovým tradíciám," priblížil riaditeľ múzea Marcel Pecník.



Výstavu To vajíčko maľovanô otvoria v Thurzovom dome 15. februára a potrvá do 7. apríla.



"Hlasovanie návštevníkov sa uskutoční do 24. marca. Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou ako aj zverejnenie výsledkov verejného hlasovania návštevníkov výstavy a slávnostné odovzdávanie cien bude 5. apríla. Účasť na prehliadke je bezplatná. Veríme, že sa prihlási čo najviac krasličiarov a sviatky jari a s nimi späté tradície privítame takýmto netradičným spôsobom," doplnila etnologička múzea Jana Koltonová.