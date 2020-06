Bikesharing v Žiline v máji prilákal vyše 1800 ľudí

Žilina 15. júna (TASR) – Do systému zdieľaných bicyklov sa v Žiline po spustení ďalšej sezóny registrovalo od začiatku mája 1808 nových užívateľov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka zaznamenali počas prvého mesiaca novej bikesharingovej sezóny 16.000 výpožičiek.



Doplnil, že pred otvorením sezóny za sprísnených hygienických opatrení bolo ťažké predpokladať záujem verejnosti. "Obavy sa ukázali byť bezpredmetné, čo dokazuje aj zvyšujúci sa počet nových registrácií a výpožičiek bicyklov. Žilinčania, ale aj návštevníci krajského mesta majú bikesharing vo veľkej obľube, čo ma veľmi teší, pretože koncept 'zelenej' mobility je mi blízky. Vždy, keď je to čo len trochu možné, sa po našom meste presúvam či už na bicykli alebo peši," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"Napriek dočasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii dosahuje popularita systému vzostupný trend aj v tomto roku. V nadácii sa veľmi tešíme, že sme spolu s partnermi projektu spojili pozitívnu tradíciu cyklistického športu v regióne a inovatívny prístup k mobilite do jedného projektu s významným pozitívnym dosahom nielen na obyvateľov mesta Žilina," dodal správca Nadácie Kia Motors Slovakia Branislav Hadár.



Prevádzkovateľ projektu, spoločnosť ARRIVA, sa vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu zaviazala k dennej dezinfekcii bicyklov. "Popri zdôrazňovaní dôležitosti dodržiavania hygienických bezpečnostných odporúčaní pri používaní bicyklov, pokračujeme v komunikácii s užívateľmi aj v ich edukácii a vyzývame každého užívateľa na šetrné zaobchádzanie s bicyklami. Iba vďaka ohľaduplnému a šetrnému zaobchádzaniu budú môcť zdieľané bicykle slúžiť obyvateľom Žiliny ešte dlhé roky," povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan.



Od mája si môžu v Žiline užívatelia vypožičať celkom 120 bicyklov na 20 staniciach. "Od začiatku júna je opäť sprístupnená stanica Internáty Veľký diel, ktorá bola z dôvodu rekonštrukčných prác na objekte dočasne neprístupná. V novej sezóne pribudli v staniciach aj ďalšie stojany na bicykle, dnes je ich na 20 miestach v meste spolu 192," uzavrel Miškovčík.