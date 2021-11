Do Tatier prišiel historický elektrický rušeň Yeti zo Švajčiarska

Poprad 24. novembra (TASR) - Do flotily historických vozidiel Občianskeho združenia (OZ) Veterán klub železníc Poprad pribudol historický elektrický rušeň Yeti. Ide o historický kus z roku 1927 a doviezli ho zo Švajčiarska. Členovia OZ ho chcú uviesť do prevádzkyschopného stavu a následne ho využívať na vyhliadkové jazdy historických súprav podobne ako Kométu a Trojča vo Vysokých Tatrách.



"Tak, ako električka Kométa dostala svoje meno pri pluhovaní snehových závejov. Na rovnakú činnosť sa na trati Bern – Solothurn a Bern - Worb vo Švajčiarsku používali aj lokomotívy Ge 4/4 111 a 112. Boli vybavené snehovým pluhom, so svojimi 470 kW trakčného výkonu hladko očistili trať od snehu. Ide o konštrukčne jednoduchý rušeň, avšak v zimných podmienkach spoľahlivý a pritom silný. Rovnako ako snežný muž Yeti," približuje výkonný riaditeľ OZ Veterán klub železníc Poprad Ján Sabaka.



Yeti je elektrický rušeň, ktorý bol vyrobený v roku 1927 v Nemecku a dodaný na trať Haspe - Vörde – Breckerfeld. Trať bola súčasťou električkovej trate v neďalekom nemeckom meste Hagen. Pracoval predovšetkým v nákladnej doprave na miestnej železnično-električkovej trati až do jej zániku o niekoľko desaťročí neskôr. V roku 1957 spoločnosť, ktorá ich vlastnila, predala najskôr prvý rušeň a v roku 1967 aj rušeň Yeti.



"V novom pôsobisku vo Švajčiarsku lokomotívy spoľahlivo slúžili až do roku 2018, kedy boli odstavené z prevádzky a mali byť zošrotované. Vďaka nadšeniu a empatii vrcholových predstaviteľov spoločnosti Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) bola lokomotíva s číslom 111 darovaná pre múzeum električiek v nemeckom Wuppertale a druhá 112 pre OZ Veterán klub železníc Poprad," vysvetľuje Sabaka s tým, že sa ich tak podarilo zachrániť pred zošrotovaním.



"Prvá sa vráti do svojej rodnej lokality, druhá začne nový život vo Vysokých Tatrách. Naše OZ plánuje lokomotívu uviesť do prevádzkyschopného stavu a vykonať schválenie tohto typu vozidla na infraštruktúre tatranských železníc. Aj vďaka nej budeme môcť rozšíriť počet historických jázd a zatraktívniť ekologické tatranské električky," dodáva Sabaka.



OZ Veterán klub železníc Poprad spája priaznivcov histórie dopravy vo Vysokých Tatrách od roku 1983. Jeho hlavnou činnosťou je záchrana, oprava a prevádzkovanie historických súprav tatranskej železnice. V súčasnosti má desať aktívnych členov, ktorí pomáhajú pri rôznych činnostiach spolku.