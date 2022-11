Do Tatranského rozprávkového putovania sa zapojili stovky účastníkov

Vysoké Tatry 21. novembra (TASR) - Tatranské rozprávkové putovanie má za sebou úspešnú sezónu. TASR o tom informovali zo Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry s tým, že do projektu pre rodiny s deťmi sa od júna až do októbra zapojili stovky účastníkov.



"Na odhalenie čakalo dohromady 45 indícií naprieč celým regiónom, aby sa mohli účastníci zapojiť do súťaže stačilo nájsť aspoň 20 z nich. To zvládlo napokon 314 návštevníkov," uvádza ZCR. Ani toto leto v Tatrách nechýbali rozprávkové postavičky – Ochranko Tatranský, Smrečinka Lesná a Lomnička Kvetinková, ktoré turistov previedli najkrajšími miestami Tatier. "Hľadať sa mohlo doslova všade - od Štrbského Plesa cez Starý Smokovec, Tatranskú Kotlinu až po Poprad," dodáva ZCR VT. Novinkou bola tento rok Nová Lesná, kde sa jedna z indícií ukývala v Parku horských vodcov. Nechýbali však ani turistické ciele, ako Popradské pleso, Hrebienok či Bilíková chata.



Tohtoročné rozprávkové putovanie podľa združenia prekvapilo účasťou. Lístkov, ktoré mohli účastníci odovzdať v informačných kanceláriách na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a v Poprade, bolo o tretinu viac ako vlani. "Všetky zozbierané lístky sme minulý týždeň zmiešali a vyžrebovali 43 výhercov. Ich zoznam je k dispozícii na našej stránke www.tatry.sk. Medzi výhercami boli deti z celého Slovenska i Česka a dokonca dve sestry žijúce vo Švajčiarsku," dodáva ZCR.