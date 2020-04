Do testovania Rómov na koronavírus sa Jelšava prihlásila sama

Jelšava 14. apríla (TASR) – Mesto Jelšava v Revúckom okrese síce nebolo vybrané do prvej fázy testovania Rómov na nový koronavírus, samospráva sa však doň iniciatívne prihlásila sama. TASR to povedal primátor Milan Kolesár, ktorý bol podľa vlastných slov trochu sklamaný, že mesto kompetentní nezaradili medzi prvé lokality na testovanie.



„Rozumiem, že mali na mysli skôr klasické osady, ale keď sme mesto s najvyšším podielom Rómov na Slovensku, tak si myslím, že sme mali byť v prvej vlne. Kontaktoval som preto ľudí zodpovedných za tvorbu zoznamu a vysvetlili sme im situáciu. Teda, že máme dosť veľa občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a nie všetci boli tak zodpovední, aby dodržiavali karanténu,“ podotkol primátor, podľa ktorého následne bola Jelšava do zoznamu doplnená.



Samotné testovanie malo podľa jeho slov v meste hladký priebeh, vyvolalo však rôzne nálady. „Väčšina ľudí ho prijala kladne. Niektorí Rómovia sa však spytovali, či je Jelšava osada a či tu testovanie malo byť. Ja hovorím, že v každom prípade to pomohlo upokojiť situáciu a budeme aspoň vedieť, na čom tí ľudia sú. Aj oni budú môcť pokojnejšie spávať,“ vysvetlil primátor s tým, že určite nebolo cieľom nikoho stigmatizovať, iba vyhľadať prípadnú nákazu.



Dodal tiež, že obyvatelia mestu nahlasovali ľudí nedodržiavajúcich karanténu a samospráva sa ich podnety snažila posunúť polícii. Narazila však na problém, kto má túto vec kompetenčne riešiť.



„Prvotná informácia bola taká, že policajti nás nasmerovali na úrad verejného zdravotníctva. Odtiaľ nám ale dali vedieť, že konkrétny prípad musí najprv zdokumentovať polícia,“ objasnil Kolesár a doplnil, že napokon sa s úradmi podarilo celú záležitosť vyriešiť.