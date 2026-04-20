Do tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 286 organizácií
Autor TASR
Banská Bystrica 20. apríla (TASR) - Do tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva naplánovaného od 18. do 24. mája sa zapojilo 286 organizácií, ktoré po celom Slovensku pripravili rekordných 559 dobrovoľníckych príležitostí. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
„Týždeň dobrovoľníctva ponúka množstvo jedinečných príležitostí, ako sa zapojiť a pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Každý si môže nájsť aktivitu, ktorá ho zaujme, a zároveň stretnúť ľudí so spoločnou chuťou meniť veci k lepšiemu,“ uviedla Ščepková s tým, že cieľom je inšpirovať ľudí, aby venovali časť svojho voľného času zmysluplným činnostiam, ktoré prinášajú úžitok jednotlivcom, komunitám aj celej spoločnosti.
Už teraz je podľa jej slov k dispozícii široká ponuka dobrovoľníckych aktivít, za ktorými stoja občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznorodých aktivít - od pomoci seniorom, cez skrášľovanie verejných priestranstiev a čítanie deťom, až po asistenciu v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách.
„Každý si tak môže nájsť spôsob, ako priložiť ruku k dielu a prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí,“ podotkla Ščepková s tým, že program je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky dobrovoľníckych príležitostí tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
V poradí 18. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove.
