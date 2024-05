Do Tornale mieri nový investor, do krajčírskej dielne zamestná 20 ľudí

Tornaľa 21. mája (TASR) - Do mesta Tornaľa v okrese Revúca mieri nový investor. Mesto prenajalo spoločnosti Sofa Trend z Topoľčian priestory v hnedom priemyselnom parku, firma tu plánuje zriadiť krajčírsku dielňu. Od leta chce zamestnať 20 ľudí, budúci rok by sa mal počet zamestnancov zdvojnásobiť. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



Prenájom priestorov v hnedom priemyselnom parku v Tornali pre nového investora odsúhlasili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Zmluva so spoločnosťou bola uzavretá na obdobie piatich rokov, výška nájmu bez nákladov na energie predstavuje viac ako 1500 eur mesačne.



Výrobca čalúneného nábytku chce v niekdajšom zdravotnom stredisku na Ulici Dr. Töröka v Tornali zriadiť prevádzku krajčírskej dielne na šitie látkových a kožených poťahov. Firma chce na začiatok zamestnať 20 ľudí, do budúceho roka počíta so zvýšením pracovných pozícií na 40. "Samospráva vníma príchod nového investora veľmi pozitívne a mesto bude určite nápomocné pri etablovaní sa prevádzky. A, samozrejme, aj obyvatelia mesta a rovnako aj okolia vnímajú príchod nového investora veľmi pozitívne," skonštatovala Győrfiová.



Okres Revúca patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou. V hnedom priemyselnom parku v Tornali, ktorý mesto obnovilo pred približne 15 rokmi s pomocou eurofondov, zamestnáva vyše 100 ľudí aj nábytkárska firma. V južnej časti mesta pôsobia dve kovospracujúce spoločnosti, ktoré zamestnávajú vyše 200 ľudí. Najväčším zamestnávateľom v meste je firma zaoberajúca sa výrobou laserových rezacích strojov, v ktorej pracuje približne 300 ľudí.