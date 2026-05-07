< sekcia Regióny
Do transformácie Zimného prístavu sa môže zapojiť aj verejnosť
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Do plánovanej transformácie lokality Zimného prístavu v Bratislave sa môže zapojiť aj verejnosť. Urobiť tak môže vyplnením online dotazníka alebo prihlásením sa do fokusových skupín. Participácia verejnosti je jedným z krokov v medzinárodnej urbanistickej súťaži. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).
Dotazník sa zameriava najmä na to, ako by obyvatelia chceli územie využívať, či aké funkcie a aktivity by v budúcej štvrti nemali chýbať. Prístupný by mal byť do konca mája. „Všetky odpovede budú anonymne vyhodnotené a stanú sa súčasťou správy z participácie, ktorá bude podkladom pre druhé kolo urbanistickej súťaže,“ podotkol MIB.
Záujemcovia sa môžu zapojiť aj do fokusových skupín, prihlasovanie je otvorené do 11. mája. Tieto skupiny sa budú rozprávať o tom, ako by mala budúca štvrť fungovať a aké hodnoty či aktivity by v nej nemali chýbať. Diskusia by mala pomôcť lepšie pochopiť potreby verejnosti a rovnako doplní podklady pre druhé kolo súťaže. Stretnutia sú naplánované na 12. a 18. mája.
Na premenu Zimného prístavu vyhlásili ešte vo februári hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy ako väčšinový vlastník územia medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž. Cieľom je nájsť riešenie pre rozvoj tejto lokality. Výsledkom súťaže má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Transformácia územia si vyžiada zároveň zmenu územného plánu hlavného mesta.
Dotazník sa zameriava najmä na to, ako by obyvatelia chceli územie využívať, či aké funkcie a aktivity by v budúcej štvrti nemali chýbať. Prístupný by mal byť do konca mája. „Všetky odpovede budú anonymne vyhodnotené a stanú sa súčasťou správy z participácie, ktorá bude podkladom pre druhé kolo urbanistickej súťaže,“ podotkol MIB.
Záujemcovia sa môžu zapojiť aj do fokusových skupín, prihlasovanie je otvorené do 11. mája. Tieto skupiny sa budú rozprávať o tom, ako by mala budúca štvrť fungovať a aké hodnoty či aktivity by v nej nemali chýbať. Diskusia by mala pomôcť lepšie pochopiť potreby verejnosti a rovnako doplní podklady pre druhé kolo súťaže. Stretnutia sú naplánované na 12. a 18. mája.
Na premenu Zimného prístavu vyhlásili ešte vo februári hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy ako väčšinový vlastník územia medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž. Cieľom je nájsť riešenie pre rozvoj tejto lokality. Výsledkom súťaže má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Transformácia územia si vyžiada zároveň zmenu územného plánu hlavného mesta.