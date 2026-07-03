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Do Trenčianskeho múzea sa vrátili zreštaurované sklenené negatívy
Zbierku tvoria fotografické negatívy z obdobia od prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky 20. storočia.
Autor TASR
Trenčín 3. júla (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne úspešne ukončilo projekt komplexného reštaurovania zbierky sklenených fotografických platní. Do múzea sa vrátil súbor 93 zreštaurovaných sklenených negatívov, predstavujúcich jedinečné obrazové svedectvo o histórii Trenčína, Trenčianskych Teplíc a ďalších lokalít Slovenska i bývalého Československa. Informovala o tom Katarína Špačková z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea.
Zbierku tvoria fotografické negatívy z obdobia od prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky 20. storočia. Mimoriadne cenné sú najmä zábery zachytávajúce historickú podobu miest, urbanistický vývoj, architektúru a krajinu trenčianskeho regiónu. Medzi autormi sú zastúpení významní fotografi, ako Mária Urbasiówna-Holoubková, Max Stern či Alexander Schwartz.
„Sklenené fotografické platne patria medzi mimoriadne vzácne, ale zároveň veľmi krehké zbierkové predmety. Bez odbornej starostlivosti hrozila postupná strata nenahraditeľných obrazových informácií o histórii nášho regiónu,“ uviedla Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Viac ako 70 negatívov museli rekonštruovať z množstva fragmentov. Rozbité sklenené nosiče boli zlepené, stabilizované a následne adjustované na nové podporné sklá, ktoré zabezpečujú ich bezpečné uchovávanie. Súčasťou prác bolo aj odstránenie nevhodných starších zásahov, napríklad lepiacich pások, ktoré urýchľovali degradáciu fotografickej vrstvy.
Výsledkom projektu nie je len záchrana 93 historických negatívov, ale aj vytvorenie podmienok pre ich ďalšie odborné spracovanie, digitalizáciu, výskum a prezentáciu verejnosti.
„Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo zachrániť významnú súčasť kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Zachované negatívy budú slúžiť odborníkom aj budúcim generáciám, ktoré prostredníctvom nich môžu spoznávať históriu kraja,“ zdôraznil riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
Zbierku tvoria fotografické negatívy z obdobia od prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky 20. storočia. Mimoriadne cenné sú najmä zábery zachytávajúce historickú podobu miest, urbanistický vývoj, architektúru a krajinu trenčianskeho regiónu. Medzi autormi sú zastúpení významní fotografi, ako Mária Urbasiówna-Holoubková, Max Stern či Alexander Schwartz.
„Sklenené fotografické platne patria medzi mimoriadne vzácne, ale zároveň veľmi krehké zbierkové predmety. Bez odbornej starostlivosti hrozila postupná strata nenahraditeľných obrazových informácií o histórii nášho regiónu,“ uviedla Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Viac ako 70 negatívov museli rekonštruovať z množstva fragmentov. Rozbité sklenené nosiče boli zlepené, stabilizované a následne adjustované na nové podporné sklá, ktoré zabezpečujú ich bezpečné uchovávanie. Súčasťou prác bolo aj odstránenie nevhodných starších zásahov, napríklad lepiacich pások, ktoré urýchľovali degradáciu fotografickej vrstvy.
Výsledkom projektu nie je len záchrana 93 historických negatívov, ale aj vytvorenie podmienok pre ich ďalšie odborné spracovanie, digitalizáciu, výskum a prezentáciu verejnosti.
„Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo zachrániť významnú súčasť kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Zachované negatívy budú slúžiť odborníkom aj budúcim generáciám, ktoré prostredníctvom nich môžu spoznávať históriu kraja,“ zdôraznil riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.