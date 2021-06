Do trenčianskych materských škôl nastúpi 485 novoprijatých detí

Trenčín 3. júna (TASR) – Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín by malo nastúpiť 485 novoprijatých detí. Vyplýva to z výsledkov zápisu predškolákov do mestských škôlok.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, na základe výsledkov májového zápisu umiestnia do materských škôl všetky deti staršie ako tri roky. V škôlkach, kde bola ešte voľná kapacita, doplnili aj mladšie deti.



„Zápis detí do prvého ročníka základných škôl sa pre protiepidemické opatrenia konal opäť elektronicky. Do deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín sa zapísalo 583 detí. O odklad povinnej školskej dochádzky požiadalo 66 zákonných zástupcov detí,“ doplnila hovorkyňa.



V školskom roku 2021/2022 by malo do prvého ročníka základných škôl v Trenčíne nastúpiť 513 detí, počet budúcich prvákov sa ešte môže zmeniť. Najväčší počet prijatých detí na nadchádzajúci školský rok je v Základnej škole Veľkomoravská 12, kde začne plniť povinnú školskú dochádzku 89 prvákov.