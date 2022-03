Do trenčianskych základných škôl zapísali 55 ukrajinských školákov

Trenčín 18. marca (TASR) – V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín evidovali v piatok zapísaných 55 detí z Ukrajiny. V Trenčianskych materských školách je aktuálne 21 ukrajinských detí. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



„Deti z Ukrajiny sú zaradené do jednotlivých tried medzi slovenské deti. Na odstránenie jazykových bariér organizujú školy základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. O finančnú úhradu sa v tomto prípade postará ministerstvo školstva prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy,“ uviedla hovorkyňa.



Zákonní zástupcovia detí alebo prevádzkovatelia budov, kde sú deti z Ukrajiny ubytované, vypisujú podľa nej základné údaje o dieťati do dotazníka, zverejnený je na webovej stránke mesta Trenčín.



Ako informovala vedúca útvaru školstva trenčianskej radnice Ľubica Horňáčková, deti sa do škôl umiestňujú podľa počtu voľných miest v jednotlivých ročníkoch. „Snažíme sa, aby dieťa navštevovalo školu, ktorú má najbližšiu k miestu bydliska, nedá sa to však zariadiť úplne vo všetkých prípadoch,“ doplnila Horňáčková.



Do základných škôl je mesto Trenčín schopné ešte prijať približne 370 detí, závisí to aj od ročníkov. V materských školách je ešte k dispozícii približne 30 voľných miest.