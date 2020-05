Do trenčianskych ZŠ má v pondelok nastúpiť 80 percent školákov

Trenčín 28. mája (TASR) – Do lavíc základných škôl v Trenčíne sa chce v pondelok (1. 6.) v rámci reštartu školského roka vrátiť 2029 žiakov 1. až 5. ročníka, čo je viac ako 80 percent školákov v tejto vekovej kategórii. Do trenčianskych materských škôl chcú rodičia umiestniť 926 detí.



Ako informovala Eva Mišovičová z kancelária primátora Trenčína, v pondelok otvoria osem plnoorganizovaných a jednu neplnoorganizovanú základnú školu. „Mesto otvorí všetky materské školy, ale nie všetky triedy. Máme problém s personálom, ktorý je buď z rizikovej skupiny, alebo z iných dôvodov do práce nenastúpi,“ priblížila Mišovičová.



Ako dodala, v základných školách má mesto vyučovanie personálne pokryté bez problémov. Riaditelia škôl zapojil do vyučovacieho procesu aj niektorých vyučujúcich z druhého stupňa. Na dvoch základných školách pomôžu aj nepedagogickí zamestnanci z centra voľného času a základnej umeleckej školy, kde je momentálne stále prerušená prevádzka.



„Riadime sa opatreniami ministerstva školstva a hygienikov - pravidelná, opakovaná a priebežná dezinfekcia všetkých priestorov, ranné meranie teploty prichádzajúcich detí, priebežné sledovanie príznakov zhoršeného zdravotného stavu, zostavenie harmonogramov presunov detí na stravovanie v školskej jedálni, aby sa vzájomne nestretali určené skupiny detí,“ doplnila Mišovičová.