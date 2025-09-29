< sekcia Regióny
Do Trenčína prichádzajú na pomoc MHD autobusy z iných miest
Za problémy v trenčianskej MHD môže krádež katalyzátorov.
Autor TASR
Trenčín 29. septembra (TASR) - Krádežou katalyzátorov, ktorá ochromila mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Trenčíne, vznikla prepravcovi škoda asi 250.000 až 300.000 eur. Aktuálne spoločnosť Transdev rieši zabezpečenie MHD sťahovaním autobusov zo svojich prevádzok v Nitre a Prievidzi. Informoval o tom vedúci MHD Trenčín Michal Kříž.
„Do poludnia budeme obsluhovať iba tie najfrekventovanejšie spoje, popoludní sa pokúsime zabezpečiť kompletnú premávku. Bude to však obmedzené, nebudú sa kupovať cestovné lístky, nebudú svietiť tabule, autobusy budú označené provizórnou papierovou tabuľkou,“ doplnil Kříž s tým, že aktuálne zistili krádeže katalyzátorov na 15 autobusoch MHD
Spoločnosť podľa neho oslovila všetkých svojich dodávateľov katalyzátorov a servisných partnerov, momentálne zisťujú dostupnosť dielov. Nevedel špecifikovať, kedy sa podarí katalyzátory zohnať, môže to byť za deň, za dva, alebo tento či budúci týždeň.
