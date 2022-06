Trenčín 28. júna (TASR) - Do Trenčína sa po štyroch storočiach vrátila uhorská kráľovská koruna. Originál koruny je v Budapešti, v trenčianskom klenotníctve vystavili repliku, ktorú vyrobili slovenskí klenotníci. V polovici júla ju ponúknu na obdiv širokej verejnosti na Trenčianskom hrade.



Svätoštefanská koruna má podľa historika Trenčianskeho múzea v Trenčíne Tomáša Michalíka takmer tisícročnú históriu. Tento rok uplynie 400 rokov odvtedy, ako bol v Trenčíne umiestnený originál koruny.







"Uhorská kráľovská koruna tu bola v súvislosti s protihabsburským povstaním Gabriela Betléna. Podmienkou stanovenou v Mikulovskom mieri v roku 1622 bolo vrátenie koruny na Bratislavský hrad. Prechodne bola uložená na dnešnom Mierovom námestí v mieste s hrubými múrmi, za tromi mrežami a chránená 12 zámkami," priblížil Michalík s tým, že Trenčín bol v tej dobe najstráženejším miestom Uhorska.



Podľa Martina Mikuša, riaditeľa klenotníctva, v ktorom je koruna uložená, základom pre tvorbu repliky uhorskej kráľovskej koruny bola maďarská kniha s podrobným popisom koruny. Koruna je vyrobená zo striebra, pokovovaná je rýdzim zlatom.



"Je na nej 362 pravých perál, 98 drahých kameňov, z nich 85 je prírodných, zvyšné sme dali vyrobiť na mieru ako syntetický materiál. Tie, ktoré sa nedali vyrobiť synteticky, nahradilo sklo brúsené podľa požiadaviek v Českej republike a v Nemecku," doplnil Mikuš. Cenu repliky si povedať netrúfol, odhaduje, že ak by dostali opäť rovnakú objednávku, suma by sa pohybovala v šesťciferných číslach.



Zlatník Augustín Hôrka pracoval na výrobe repliky asi 1000 hodín. Samotnú technológiu výroby sa snažili prispôsobiť možnostiam doby, keď vznikal originál koruny.



"Robili sme to celé ručne. Pri niektorých častiach koruny sme mali problém pochopiť, ako dokázali pred 1000 rokmi urobiť také dielo. Hlboko sa skláňam pred autormi originálu, že dokázali na svätoštefanskej korune urobiť také detaily," doplnil Hôrka.



Replika uhorskej kráľovskej koruny je prístupná v podzemných priestoroch klenotníctva na Mierovom námestí v Trenčíne. V polovici júla ju vystavia na Trenčianskom hrade v súvislosti s historickým obrazom súvisiacim s pobytom koruny v Trenčíne pred 400 rokmi.