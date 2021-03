Do Trnavského kraja prichádzajú zdieľané kolobežky

Trnava 30. marca (TASR) - K viac ako stovke zdieľaných elektrických bicyklov, ktoré si môžu už tri roky požičiavať Trnavčania v rámci Trnavského bikesharingu, pribudne v nasledujúcich týždňoch do 200 zelených elektrických kolobežiek. Po Veľkej noci spustí európska dopravná platforma Bolt v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) kolobežky aj v Piešťanoch, Galante, Skalici a Hlohovci. Záujemcovia si ich budú môcť požičať prostredníctvom aplikácie. Informoval o tom manažér pre elektrické kolobežky Bolt na Slovensku Martin Zajíc.



V Trnave sú zelené elektrické kolobežky Bolt k dispozícii od pondelka (29. 3.). "Domáci ich nájdu na viac ako 50 miestach. Na nich budú nabité kolobežky umiestňované každé ráno. Po jazde ich možno v rámci Trnavy zaparkovať takmer kdekoľvek, v samotnom centre však treba dbať na to, aby boli odstavené vo vyčlenených zónach uvedených aj v aplikácii," uviedol Zajíc. Vďaka finančnej podpore TTSK sa po spustení služby v Piešťanoch, Galante a Skalici uvažuje o rozšírení ekologického spôsobu mestskej mobility i do ďalších miest.



Kolobežky sa dajú požičať cez aplikáciu dostupnú na Google Play i App Store, ktorú už Trnavčania využívajú na objednanie odvozu. Stačí ju prepnúť na vyhľadávanie kolobežiek, a naskenovať QR kód umiestnený na stroji. Pred prvou jazdou sa zobrazia zásady bezpečného pohybu v meste a tiež pravidlá správneho parkovania kolobežiek. Niektoré z týchto informácií podajú kolobežky jazdcovi v hlasovej forme. V mene bezpečnosti je napríklad obmedzená rýchlosť jazdy v niektorých uliciach, čo sa jazdec dozvie počas jazdy priamo od kolobežky. Stroje nasadené v Trnave hovoria slovensky, česky a anglicky v závislosti od nastavenia aplikácie.



Platba za požičanie je po ukončení jazdy automaticky strhnutá užívateľovi z karty uloženej v aplikácii. Pri nástupe sa platí 0,50 eura, potom za každú 1 minútu 0,10 eura. Po jazde treba kolobežku vhodne zaparkovať. Ak je v okolí cyklostojan, treba pristaviť kolobežku k nemu. Ak v okolí nie je, možno ju nechať na chodníku tak, aby nikomu neprekážala. Aplikácia v telefóne používateľa vyzve, aby zaparkovanú kolobežku odfotografoval. Ak zle zaparkuje, príde upozornenie. Opakované zlé parkovanie vedie k zablokovaniu užívateľského účtu.



"Myslíme si, že elektrické kolobežky do každého pokrokového mesta jednoducho patria. Naše kolobežky sú ekologické a vyrobené so zreteľom na dosiahnutie klimatickej neutrality," doplnil Zajíc.



Bolt má viac ako 50 miliónov užívateľov vo viac ako 40 krajinách Európy a Afriky.