Do Trnavy prichádza prvých šesť z celkovo 17 nových elektrobusov

Na snímke interiér elektrobusu. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Spoločnosť Arriva ich plánuje zaradiť do prevádzky v rámci tamojšej mestskej hromadnej dopravy už v najbližších mesiacoch.

Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Do Trnavy prichádza prvých šesť z celkovo 17 nových elektrických autobusov. Spoločnosť Arriva ich plánuje zaradiť do prevádzky v rámci tamojšej mestskej hromadnej dopravy už v najbližších mesiacoch. Informovala o tom radnica.

„Naším cieľom je, aby sa mestská doprava stala prirodzenou voľbou pre čo najviac obyvateľov. Po optimalizácii trás a zlepšení služieb, ktoré priniesli nárast počtu cestujúcich, prichádza ďalší logický krok - tichá, ekologická a moderná flotila,“ priblížil viceprimátor mesta Marcel Krajčo.

Projekt nákupu 17 elektrobusov Iveco Streetway ELEC je podľa prednostky mestského úradu Kataríny Koncošovej ukážkou úspešnej spolupráce mesta a dopravcu. Ako podčiarkla, spoločnosť Arriva Trnava uspela v projekte a v rámci Programu Slovensko sa naň vyčlenilo približne 12 miliónov eur.

„Pre nás ako dopravcu ide o dosiahnutie významného míľnika na ceste zvyšovania podielu bezemisných a nízkoemisných vozidiel v našom vozidlovom parku,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.

Ide o nízkopodlažné mestské autobusy s dĺžkou 12 metrov, ktoré sú vybavené elektromotorom s výkonom 310 kilowattov. Autobusy majú tri vstupné dvere a pojmú viac ako 90 cestujúcich. Vyhotovené sú v trnavských farbách podľa dizajn manuálu mesta. Cestujúci ich budú môcť začať naplno využívať od februára 2026.
.

