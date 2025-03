Trnava 25. marca (TASR) - Do Trnavy sa po 20 rokoch vracajú pašiové hry. Sad Antona Bernoláka ožije 12. a 13. apríla divadelným predstavením Pašie - Cesta pútnika. Hlavným dejiskom približne dvojhodinového predstavenia bude priestranstvo v blízkosti Bernolákovej brány. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



"Divadelné predstavenie Pašie - Cesta pútnika je unikátne už len tým, že sa odohrá v exteriéri, v atmosfére večerných hradieb. Zážitok ešte viac umocní svetelný dizajn a projekcie. Bude to veľké divadelné dobrodružstvo. Všetci máme rešpekt," hovorí režisér a autor divadelnej predlohy Kamil Žiška.



Na predstavení sa podieľajú profesionálni herci, študentské divadlo, ochotníci aj dobrovoľníci. Diváci uvidia takmer 50 postáv, obsadené sú aj známe mená ako Kamil Mikulčík, Štefan Bučko, Adela Mojžišová, Michal Jánoš či Miroslav Beňuš. Organizátormi podujatia sú Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko.



"Veríme, že obnovená tradícia osloví nielen kresťanského diváka, ale aj širšiu verejnosť a priláka do Trnavy návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska. Týždeň pred Veľkou nocou si skutočne unikátnym spôsobom môžeme spolu pripomenúť hodnoty ako obeta, spravodlivosť, trpezlivosť či láska," povedal vedúci úseku kultúry Trnavského samosprávneho kraja Peter Kadlic.