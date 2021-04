Do tvorby nového územného plánu Nitry sa môže zapojiť aj verejnosť

Nitra 15. apríla (TASR) – Obyvatelia Nitry majú ešte dva týždne na to, aby sa zapojili do tvorby nového územného plánu mesta. Svoje názory môžu radnici poslať prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bude jedným z podkladov pri rozhodovaní.



Internetový link už magistrát zverejnil na webovej stránke mesta a na sociálnych sieťach. „Nitrania v ňom budú hodnotiť lokalitu, v ktorej žijú, jej výhody i nevýhody, ako vnímajú Nitru, verejný priestor, ale aj aký typ dopravy preferujú. Nový územný plán je jedným z najdôležitejších dokumentov mesta, pretože má zásadný vplyv na jeho podobu. Na jeho vznik majú teraz dosah aj obyvatelia Nitry,“ uviedla Lenka Mareková z mestského úradu.



Ako pripomenula, mesto tvorí nový územný plán za spoluúčasti odbornej aj laickej verejnosti. „Ambíciou je, aby obyvatelia boli informovaní o príprave zadania a mohli sa aktívne zapojiť do celého procesu. Útvar hlavného architekta má v súčasnosti za sebou online stretnutia s výbormi jednotlivých mestských častí i dve online stretnutia s mladými ľuďmi. V pláne sú stretnutia so zainteresovanou odbornou verejnosťou, developermi i s občanmi mestských častí. Závery z týchto stretnutí budú jedným z podkladov do zadania na tvorbu územného plánu mesta,“ povedala Mareková.



Nitra má spracovaný platný územný plán z roku 2003. Priebežne bolo schválených šesť jeho zmien a doplnkov, posledná v roku 2018. „Po nej okresný úrad vydal usmernenie, podľa ktorého sa už ďalšie úpravy nebudú riešiť čiastkovo, ale koncepčnou zmenou v podobe spracovania nového územného plánu,“ dodala Mareková.