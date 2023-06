Do Týždňa dobrovoľníctva sa Banská Bystrica zapája vysádzaním stromov

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Vysádzaním stromov sa zapája do Týždňa dobrovoľníctva aj mesto Banská Bystrica, ktoré pripravilo pre širokú verejnosť aktivity v rôznych lokalitách.



"Prvou činnosťou je pondelňajšie vysádzanie drevín čerešne, kultivaru ´kanzan´ na sídlisku Rudlová-Sásová. O deň neskôr, v utorok (27. 6.) v čase od 8.00 do 13.00 h, budeme pokračovať sadením javorov a smrekovcov na Bakossovej a Severnej ulici," informoval TASR Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Výsadba stromov sa uskutoční aj v stredu (28. 6.) v rovnakom čase v časti mesta Fortnička, kde pribudnú javory. Od 16.00 do 18.00 h sa dobrovoľníci stretnú pri obnove náteru mosta medzi Ulicou THK a atletickým areálom Univerzity Mateja Bela.



Týždeň dobrovoľníctva, ktorý odštartovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými centrami 23. júna, potrvá do 29. júna. Pre verejnosť je naprieč celým Slovenskom pripravených viac ako 600 aktivít od vyše 300 organizácií. Ide už o 15. ročník celoslovenskej kampane a jeho heslo je Začnime leto dobrom. V Banskobystrickom samosprávnom kraji je pre dobrovoľníkov pripravených viac ako 100 aktivít vo viacerých mestách.



"Pomáhajú pri úpravách prostredia, exteriéru alebo interiéru, maľovaní, kosení či hrabaní. Ďalšou kategóriou aktivít je priama práca s klientmi organizácií - rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia. V rámci Týždňa dobrovoľníctva sú v ponuke aj Dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie či zariadenia," priblížila koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni Dominika Hradiská.