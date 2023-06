Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Nitrianskom kraji zapojilo cez 1500 ľudí

Nitra 30. júna (TASR) - Celkovo 1518 dobrovoľníkov sa v Nitrianskom kraji zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa skončil vo štvrtok 29. júna. Spolu odpracovali 4477 hodín, počas ktorých sa im podarilo skrášliť životné prostredie, ale aj zlepšiť kvalitu života seniorom či klientom zariadení sociálnych služieb, informovala o tom Petra Veľká Hadžová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Do kampane sa v rámci kraja prihlásilo 28 organizácií, ktoré pripravili 37 dobrovoľníckych príležitostí.



Najžiadanejšími aktivitami 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva boli upratovanie, skrášľovanie, revitalizácia a údržba vonkajších priestorov, na ktoré sa hlásili desiatky dobrovoľníkov. Podarilo sa vyčistiť vlakovú stanicu v Nitre, amfiteáter, Alej na Prameni, rôzne areály organizácií a zariadení v rozmanitých kútoch kraja. Školy pomáhali aj v revitalizácii svojich vonkajších a vnútorných priestorov. Súčasťou podujatia boli akcie DOBRO.trh v Nitre, Nutričná akadémia, Deň s rodinou v Leviciach, Beh za Hospic a dve veľké zbierky pre rodiny zo znevýhodneného prostredia.



V poradí 15. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Heslom tohto ročníka bolo Začnime leto dobrom.



Do celoslovenskej kampane sa zapojilo celkovo 6469 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo 25.180 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 134.000 eur, skonštatovala Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.