Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo 1107 ľudí

Prešov 26. septembra (TASR) - Celkovo 1107 ľudí sa zapojilo v Prešovskom kraji do Týždňa dobrovoľníctva 2022. Ide o najvyšší počet účastníkov spomedzi všetkých krajov. Desiatky organizácií pripravili v týždni od 16. do 22. septembra množstvo dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohli ľudia vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Národnú kampaň zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a v Prešovskom kraji ju spoluorganizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC). TASR o tom za PDC informovala Alexandra Rusňáková.



"Aktívny záujem zo strany organizácií a verejnosti nás veľmi milo prekvapil. Dokonca sa nám podarila aj veľmi príjemná kuriozita, kedy sa do dobrovoľníckych aktivít v našom kraji zapojili aj pracovníci s mládežou z ôsmich európskych krajín, ktorí práve v tom čase navštívili východné Slovensko a aj Prešov. Dobrovoľníctvo skutočne nepozná hranice," uviedla hlavná koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji Alexandra Rusňáková.



Do národnej kampane sa na celom Slovensku zapojilo 175 organizácií a 3447 účastníkov. Venovali celkovo takmer 10.000 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje viac ako 53.000 eur.



"Podľa čísel to vyzerá, že naozaj sa nám podarilo odštartovať a nadchnúť ľudí pre dobrovoľníctvo. Veríme však, že to nebolo len o číslach a v mnohých organizáciách sa podarilo urobiť veľké množstvo práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce," doplnila programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni Veronika Kosková.



Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.