Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo 1200 ľudí

Prešov 29. mája (TASR) - Spomedzi všetkých krajov na Slovensku sa v Prešovskom kraji zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva 2024 najviac dobrovoľníkov, bolo ich takmer 1200. V poradí 16. ročník celoslovenskej kampane zorganizovalo v Prešovskom kraji Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC). TASR o tom informovala jeho PR manažérka Jana Oravcová.



V Prešovskom kraji sa zapojilo 29 organizácií a viac ako 12 škôl. "Pripravili 83 aktivít, kde bola potrebná pomoc šikovných rúk či hláv. Spolu 1157 zapojených dobrovoľníkov odpracovalo 3730 hodín, čo predstavuje ekonomickú hodnotu 21.037 eur," priblížila Oravcová s tým, že čísla v Prešovskom kraji sú najvyššie spomedzi všetkých krajov na Slovensku.



"Ďakujeme všetkým hrdinom a hrdinkám malých veľkých skutkov za ich obrovské srdcia a čas, ktorý sa rozhodli venovať dobrovoľníctvu. Tešíme sa, že náš kraj vykazuje vysokú angažovanosť a záujem meniť veci k lepšiemu, aby sa nám tu spolu všetkým žilo lepšie. Poháňa a motivuje nás to do ďalšej práce," doplnila predsedníčka PDC Petra Gerhartová.



Kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa konala v dňoch 20. až 26. mája. Na Slovensku sa do nej zapojilo 5578 ľudí. V pripravených aktivitách venovali 16.646 hodín svojho času dobrovoľníctvu, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 93.000 eur.