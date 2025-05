Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo 1315 ľudí

Prešov. 27. mája (TASR) - Do Týždňa dobrovoľníctva (19. - 25. 5.) sa v Prešovskom kraji zapojilo 1315 dobrovoľníkov, ktorí spoločne odpracovali 4574,5 hodiny dobrovoľníckej práce. Pomáhali seniorom, čistili okolie, skrášľovali verejné priestory, pracovali aj na podujatiach. TASR o tom informovala PR manažérka Prešovského dobrovoľníckeho centra Eva Mikita.



Do kampane sa aktívne zapojili jednotlivci, skupiny dobrovoľníkov, žiaci škôl a firemné tímy. Okrem toho aj 563 iných účastníkov - koordinátorov dobrovoľníckych aktivít, zamestnancov, klientov centier a podobne.



„Vzniklo tak 93 dobrovoľníckych aktivít, ktoré zorganizovalo 48 organizácií (neziskové organizácie, občianske združenia, verejné inštitúcie, školy). Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce, ktorú odviedli v rámci kampane zapojení dobrovoľníci, predstavuje sumu približne 27.552 eur. Tento údaj len potvrdzuje, že dobrovoľníctvo nie je len o dobrej vôli - má aj reálny dosah a hodnotu,“ uviedla Mikita.



V porovnaní s minulým rokom sa do kampane zapojilo o vyše 150 dobrovoľníkov viac a pribudlo viac ako 800 odpracovaných hodín. „Veľmi nás teší, že Týždeň dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji stáva súčasťou školských aj firemných kalendárov a že čoraz viac ľudí má chuť pomôcť. Dobrovoľníctvo nie je len pomoc druhým, je to aj skúsenosť, ktorá formuje nás samých,“ povedala predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová.



Týždeň dobrovoľníctva je celoslovenská kampaň, ktorú organizujú krajské dobrovoľnícke centrá v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. V Prešovskom kraji ju každoročne organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum.



Na celom Slovensku bolo v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2025 zorganizovaných 380 dobrovoľníckych príležitostí, do ktorých sa zapojilo 5140 aktívnych dobrovoľníkov. Spolu odpracovali 18.618,5 hodiny dobrovoľníckej práce a ekonomická hodnota ich pomoci presiahla 112.000 eur.



Kampaň sa v Prešovskom kraji koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského a primátora mesta Prešov Františka Oľhu. Projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, a tiež z rozpočtu PSK.