Do Týždňa dobrovoľníctva v Nitre sa zapoja organizácie i jednotlivci

Nitra 13. septembra (TASR) - Do aktuálneho ročníka Týždňa dobrovoľníctva sa opäť zapoja aj aktívni ľudia z Nitrianskeho regiónu. Ako uviedli organizátori, 14. ročník kampane sa uskutoční od 16. do 22. septembra.



Tento rok sa prihlásilo 21 organizácií s 30 rôznymi aktivitami. "Do kampane sa zapojili občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie. Dobrovoľníci si môžu vyskúšať rôzne činnosti, od manuálnych, revitalizačných a upratovacích prác cez prípravu podujatí či rôzne zbierky alebo priamy kontakt s klientmi rôznych zariadení," uviedla koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji Andrea Kosír Hugáňová.



Ako pripomenula, do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva sa dá prihlásiť do 16. septembra prostredníctvom oficiálneho webu podujatia. "Na stránke sa dobrovoľník zaregistruje a následne si vyberie z pestrej ponuky aktivít. Prihlasovanie dobrovoľníkov do Týždňa dobrovoľníctva sa v Nitre črtá nádejne. Okrem prihlásených jednotlivcov prejavili záujem pomáhať aj dve firmy so svojimi pracovníkmi," povedala Kosír Hugáňová.



Počas Týždňa dobrovoľníctva si rôzne organizácie pripravili aktivity v exteriéri i v interiéri. "Dobrovoľníci tak majú možnosť získať viac informácií o činnosti týchto organizácií. Zapojené inštitúcie si zasa môžu nájsť pravidelných dobrovoľníkov, ktorý sa môžu stať časom súčasťou ich kolektívu," doplnila Kosír Hugáňová.