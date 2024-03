Do Týždňa slovenských knižníc sa zapoja aj knižnice Trnavského kraja

Trnava 1. marca (TASR) - Do nadchádzajúceho Týždňa slovenských knižníc sa od 4. do 10. marca zapoja aj všetky štyri zariadenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, Galantskej knižnice v Galante, Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej Strede a Záhorskej knižnici v Senici sa uskutočnia viaceré podujatia a bude v nich platiť aj odpustenie pokút čitateľom. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Slávnostné otvorenie podujatia bude v Trnave, kde vyhlásia aj 8. ročník súťaže pre začínajúcich Literárny salón. Knižnica v Galante odštartuje podujatia v pondelok (4. 3.) detským divadelným predstavením Zúbkovo. Súčasťou programu týždňa je aj muzikoterapia, kde sa deti naučia rozoznávať hudobné nástroje.



V Dunajskej Strede je okrem iného pripravený na utorok (5. 3.) komorný koncert Ensemble Thesaurus Musicum a na stredu (6. 3.) rozprávkové popoludnie pre deti. V Senici majú v programe na úvod (4. 3.) besedu s autormi detských kníh Monikou Beňák a Miroslavom Búranom. Na stredu knižnica pripravila Deň so Stanislavom Motlom, českým novinárom a spisovateľom .