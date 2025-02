Do Týždňa slovenských knižníc sa zapoja knižnice zriaďované krajom

Trnava 28. februára (TASR) - Všetky knižnice zriaďované Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) sa opäť zapoja do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční od 3. do 7. marca. Cieľom je zviditeľniť knižnice ako dôležité kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Pre čitateľov sú pripravené viaceré výhody a pestrý program. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Okrem zaujímavého programu budú mať čitatelia jednorazový vstup zdarma, odpustenie pokút a noví čitatelia aj bezplatnú registráciu," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Knižnice, ako aj ďalšie kultúrne inštitúcie považuje za základné piliere vzdelávania. "Aj preto si vyžadujú našu neustálu podporu a pozornosť. Kultúra nemôže byť riadená mocenskými vplyvmi či osobnými záujmami aktuálnych garnitúr. Musí zostať slobodná, nezávislá a otvorená," doplnil.



Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva na slávnostné otvorenie podujatia, a to v utorok 4. marca od 17.00 h v Záhradnej čitárni. V rámci ďalšieho programu je napríklad na stredu 5. marca pripravené stretnutie so spisovateľom a dramatikom Pavlom Weissom.



Aj Galantská knižnica v Galante otvorí Týždeň slovenských knižníc v utorok o 17.00 h. Plánovaná je beseda so spisovateľkou Soňou Bulbeck o živote v arabskom svete. Okrem iného programu je pre deti v predškolskom veku vo štvrtok 6. marca predpoludním pripravené divadelné predstavenie Zúbkovo.



Záhorská knižnica v Senici sa zapojí do celoslovenskej výzvy Je nás počuť. Ide o verejné čítanie príbehov na netradičných miestach. "Zažiť čítanie kníh v mestskej hromadnej doprave v Senici môžete v stredu 5. marca. V rovnaký deň si budú priamo v knižnici prebiehať aj ďalšie aktivity pre deti," priblížil TTSK.



Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede prinesie napríklad hudobný večer s uvedením nového albumu gitaristu Pásztora Ádáma "Cuba" či besedu so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou. Kompletný program podujatí je zverejnený na webových stránkach jednotlivých knižníc.