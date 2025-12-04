< sekcia Regióny
Do ulíc mesta Zvolen vyráža autobus s Mikulášom za volantom
Autor TASR
Zvolen 4. decembra (TASR) - Ulice Zvolena po roku ožijú Vianocami aj v mestskej hromadnej doprave. Sviatočnú atmosféru spestrí počas piatka linka číslo 6 s Mikulášom za volantom a čertom pri dverách. Počas celého dňa budú jazdiť po meste. Na svojej oficiálnej stránke o tom informuje Slovenská autobusová doprava Zvolen.
Pripomína, že zo svojej garáže vyráža autobus v piatok ráno pred 6.00 h ráno. Podrobný zoznam s časmi jeho príchodov a odchodov na jednotlivých zastávkach nájdu záujemcovia na webe dopravcu. „Už po tretí rok sa naša kolegyňa a vodička Renáta Jedličková rozhodla vymeniť fádnu uniformu za červený plášť, hustú bielu bradu a vrece plné prekvapení. Autobus tak bude šoférovať samotný Mikuláš,“ pripomína SAD Zvolen. Súčasťou posádky bude od poludňajších spojov aj čert, ktorý dozrie na to, či cestujúci počas roka poslúchali.
Dopravca zdôrazňuje, že piatková akcia nie je len o cukríkoch. „Je o tom, že aj vo verejnej doprave môžeme zažiť niečo osobné, milé a veselé,“ podotýka s tým, že vstupným do mikulášskeho autobusu je platný cestovný lístok. Ak prídu deti a povedia básničku, Mikuláš za volantom ich môže odmeniť sladkou drobnosťou. Cestujúcim organizátori pripomínajú, aby nechali starosti na zastávke a prišli sa zasmiať. Cieľom je podľa nich unikátny zážitok, ktorý spája cestovanie s tradíciou a ľudskosťou.
