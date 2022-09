Do ulíc Nitry sa na tri dni vrátia potulní umelci a flašinetári

Nitra 4. septembra (TASR) - Bábkari a pouliční umelci z piatich krajín sa zídu v Nitre na Gašpariáde a Nitránskej verklikárni. Ako uviedol organizátor Ivan Gontko, obe podujatia sa budú konať súčasne od 8. do 10. septembra.



Podľa jeho slov budú ulice Nitry žiť tri dni vystúpeniami kočovných bábkarov a potulných verklikárov. "Tí k verejným priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia. V druhej polovici minulého storočia boli z ulíc vykázaní. Aj bábkarom, aj verklikárom bolo znemožnené vykonávať živnosť a tak sa táto tradícia zo slovenských miest a dedín vytratila," vysvetlil Gontko.



Počas Gašpariády sa divákom predstaví sedem súborov tradičného bábkového divadla z Českej republiky, Francúzska, Talianska, Holandska a zo Slovenska. "Nitránska verklikáreň bude hostiť flašinetárov zo Slovinska, Čiech, Poľska, Francúzska, Rakúska a Slovenska," uviedol Gontko, ktorý je zároveň aj jedným z účinkujúcich verklikárov.



Ako doplnil, Gašpariáda i Nitránska verklikáreň sú podujatia, ktoré sú svojím obsahom a formou najbližšie deťom, no dokážu očariť aj dospelých divákov. "Význam tradičného bábkového divadla podčiarkuje jeho zápis do slovenského Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2013 a v roku 2016, spolu s českým bábkarstvom, aj zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako tradičného interpretačného umenia," dodal Gontko.