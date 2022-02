Do ulíc Piešťan sa vracia zážitková prehliadka Piešťany podľa Wintera

Piešťany 10. februára (TASR) – Do ulíc Piešťan sa po prestávke vrátia od soboty 12. februára zážitkové prehliadky mesta. Piešťany podľa Wintera ponúkajú prechádzku so slúchadlami na ušiach a živými výstupmi hercov v historických kostýmoch na jednotlivých zastávkach, ktoré ich prenesú do doby zakladateľa kúpeľov. Každú sobotu do 5. marca sa budú konať dvakrát denne, informovala o tom Katarína Čučková z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, ktorá akciu pripravila.



„Zážitková prehliadka mesta Piešťany prepája výlet do krásneho mesta s kultúrnym zážitkom aj pre tých, ktorí vyhľadávajú bezpečné prostredie v exteriéri. Naším cieľom je ponúknuť možnosť domácim i návštevníkom Piešťan zažiť toto mesto tak, ako ešte nikdy predtým, a tak oživiť cestovný ruch, ktorý je aj v tomto meste citeľne oslabený pandémiou nového koronavírusu,“ povedala výkonná riaditeľka organizácie Agáta Mikulová.



Na realizácii zážitkovej prehliadky spolupracovala KOCR s Divadlom Jána Palárika v Trnave, ochotníckymi hereckými súbormi Divadlo na TrakOch a Univerzitné divadlo THE.ART.RE, s Balneologickým múzeom Imricha Wintera a s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany. Realizovaná bola s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Začína sa symbolicky pri soche Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste a pokračuje zastávkami pri Kursalone, Zelenom strome, barlolámačovi, hoteli Thermia Palace, Pro Patrii a končí sa na kúpalisku Eva. Informácie sú dostupné na webovej stránke krajzazitkov.sk.