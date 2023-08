Vo Zvolene obnovia občianske hliadky, hľadajú vhodných kandidátov

Zvolen 11. augusta (TASR) – Do ulíc Zvolena sa vrátia občianske hliadky, mesto v súčasnosti hľadá vhodných kandidátov na obsadenie ôsmich miest. Členovia budú pôsobiť v problémových lokalitách a dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku. TASR o tom v piatok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako ďalej uviedol, formálne ich označujú ako členov miestnej občianskej a preventívnej služby. "Obyvatelia mesta ich dobre poznajú, roky sú predĺženou rukou mestskej polície. Dohliadajú na poriadok aj pri kultúrnych či športových akciách," objasnil s tým, že ich činnosť obnovia po dvojmesačnej prestávke. Na konci júna museli s členmi hliadok rozviazať spoluprácu. "Skončil sa totiž projekt, cez ktorý sa nám darilo refundovať ich mzdy. Prihlásili sme sa do ďalšej eurofondovej výzvy a verím, že sa nám podarí získať peniaze na prefinancovanie ich činnosti," spresnil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Doplnil, že v uliciach by mali byť koncom septembra.



Celý projekt vo Zvolene postavili na výbere ľudí najmä z problémových komunít. "Členovia občianskych hliadok sú ich súčasťou a majú v nich prirodzený rešpekt. V daných oblastiach je to neraz rovnako dôležité, ako prítomnosť hliadok mestskej polície," vysvetlila vedúca odboru sociálnych vecí zvolenského mestského úradu Gabriela Andilová.



Hovorca poznamenal, že záujemcovia môžu svoje žiadosti adresovať priamo na mestský úrad. Uchádzačov, ktorí splnia podmienky, začiatkom septembra pozvú na osobný pohovor. Požiadavky stanovil Úrad vlády SR, ktorý vyhlásil výzvu. Sú to trvalý pobyt vo Zvolene, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. "Nie je dokonca potrebné ukončené stredoškolské vzdelanie, dôraz sa kladie na znalosť komunity, v ktorej budú pôsobiť a to, aby v nej boli rešpektovaní," konštatoval Svatuška.



Vo Zvolene prvýkrát zaviedli občianske hliadky v roku 2018, mali vtedy šiestich členov. S malými prestávkami tak pôsobia v uliciach mesta viac ako päť rokov.