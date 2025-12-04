< sekcia Regióny
Do ulíc Trenčína vyrazí v piatok slávnostne vyzdobený vianočný autobus
Vyzdobený autobus bude jazdiť každý deň až do 6. januára budúceho roka na viacerých linkách a vo všetkých mestských častiach. Pre cestujúcich je každý deň pripravené iné prekvapenie.
Autor TASR
Trenčín 4. decembra (TASR) - Vianočnú atmosféru v Trenčíne spestrí od piatkového (5. 12.) večera slávnostne vyzdobený vianočný autobus. Dopravca mestskej hromadnej dopravy, spoločnosť Transdev, ho vypraví postupne na rôzne trasy v meste. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Prvú jazdu začne ako linka 11 o 18.27 h na zastávke Saratovská smerom na námestie v Kubrici, odkiaľ pôjde späť o 19.04 h. Na Saratovskej ulici potom pôjde vianočný autobus o 19.57 h už ako linka 4, späť pôjde o 20.34 h. V rovnaký deň bude autobus jazdiť na linke 1 o 21.12 h zo Saratovskej ulice na Sihoť IV a odtiaľ späť o 21.44 h. V sobotu 6. decembra bude autobus jazdiť striedavo na linkách 24 a 25 smerom k alebo z obchodného centra Laugaricio,“ doplnila hovorkyňa.
