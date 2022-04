Do útulku v Moldave nad Bodvou previezli 21 túlavých psov

Moldava nad Bodvou 12. apríla (TASR) – V rámci minulotýždňového odchytu túlavých psov ich z Moldavy nad Bodvou odviedli do útulku celkovo 21. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že závažný problém tohto mesta je na určitý čas vyriešený aspoň tým, že sa uvoľnila karanténna stanica.



Odchyt zabezpečilo v súčinnosti s mestskou políciou občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku z Veľkých Kapušian, s ktorým má mesto uzavretú zmluvu na tento účel. Z uvedeného počtu odchytili 14, a to hlavne na uliciach Československej armády, Debraďská, Hlavná a Hviezdoslavova. Ďalších siedmich psov odviezli z karanténnej stanice.



Podľa mesta problém celkovo pretrváva, pretože psy, ktoré nemajú majiteľov alebo sa k nim majitelia nepriznajú, sa množia nekontrolovane. „Takéto bezprizorné zvieratá sú po nejakom čase odchytené a končia v útulkoch. Väčšina útulkov je tak preplnená a buď zdvíhajú aj poplatky za túto službu, alebo ju prestanú poskytovať. A tak jediným riešením je kastrácia túlavých psov, ktorá sa realizuje cez Československý kastračný program, ktorý vykonáva odbornú kastráciu psov najmä v rómskych osadách,“ uvádza s tým, že o realizáciu kastrácie opakovane požiadali Združenie za práva zvierat, ktoré je garantom tohto programu. Kapacitu na to v Moldave nad Bodvou však zatiaľ nemá.