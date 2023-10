Do uzávierky fotosúťaže na festivale HoryZonty zostáva niekoľko dní

Trenčín 17. októbra (TASR) - Fotografie do fotosúťaže pri príležitosti Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne (9. - 11. 11.) je možné posielať do konca týždňa. Informovala o tom koordinátorka fotosúťaže Zuzana Jargašová.



Atmosféru festivalu podľa nej každoročne dotvára aj niekoľko výstav. Neodmysliteľne k nemu patria autorské výstavy, chýbať nebude ani výstava súťažných fotografií. Súťažiaci môžu svoje snímky posielať do 22. októbra. Témou fotosúťaže je Dobrodružstvo.



"Radosť z dobrodružstva je asi to, čo spája všetkých nadšencov festivalu HoryZonty. Preto sme tento rok vybrali tému, ktorá je nám spoločne blízka a svoje dobrodružstvo v nej nájde každý," priblížila výber témy fotosúťaže Jargašová.



Téma Dobrodružstvo je podľa nej dostatočne široká na to, aby si súťažiaci dovolili popustiť uzdu svojej fantázii a zaujali porotu a očarili návštevníkov festivalu svojimi snímkami. Fotografie je možné prihlásiť a nahrať priamo na webovej stránke alebo s vyplnenou prihláškou poslať na e-mailovú adresu festivalu do konca týždňa.



"Najlepšie snímky odprezentujeme na webových stránkach podujatia. Vytlačené a vystavené budú počas festivalu od 9. do 11. novembra v Posádkovom klube v Trenčíne. Trojčlenná porota ocenení tri najlepšie fotografie a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa absolútny víťaz," doplnila Jargašová.