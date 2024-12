Do užívania odovzdali ďalší most pri Košiciach nad budúcou cestou R2

Košice 11. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu odovzdala pri Košiciach do užívania ďalší most nad budúcou rýchlostnou cestou R2. Náklady na výstavbu mosta a prístupovej komunikácie, ktoré spoja obec Valaliky a miestnu spaľovňu, predstavovali vyše 1,6 milióna eur, informovala spoločnosť.



Nový most je dvojpoľový a jeho nosná konštrukcia je monolitická, jednotrámová s obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Dĺžka mosta je takmer 66 metrov, celá prístupová cesta až k spaľovni má takmer 660 metrov.



"Keďže budúca košická R2-ka krížila účelovú komunikáciu, dopravu sme potrebovali presmerovať ponad jej trasu. Most je súčasťou účelovej komunikácie vedúcej k spaľovni a čistiarni odpadových vôd," priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.



V októbri NDS odovzdala do užívania nový most nad budúcou cestou R2 medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka. Mostný objekt nahrádza dočasné riešenie, na ktoré bola doprava presmerovaná pre výstavbu R2.



Nové mosty spolu s prístupovou komunikáciou podľa spoločnosti zvýšia pohodlie a bezpečnosť motoristov na pôvodnej ceste druhej triedy. Zároveň nové stavebné objekty umožnia pokračovať vo výstavbe úseku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek. Budovaný juhovýchodný obchvat mesta odbremení východoslovenskú metropolu od tranzitnej dopravy, zníži v nej znečistenie ovzdušia a hluk.