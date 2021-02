Do Valentínskeho darovania krvi sa vo Svidníku zapojilo 132 darcov

Svidník 18. februára (TASR) – Do Valentínskeho darovania krvi sa vo svidníckej nemocnici počas dvoch odberových dní 10. a 17. februára zapojilo celkovo 132 darcov, z toho 24 boli prvodarcovia. Počas oboch dní zavítalo do nemocnice po desať dvojíc. TASR o tom informovala hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"Svidnícka nemocnica veľmi pekne ďakuje všetkých darcom a skutočne si ich pomoc váži. Vyše 130 do kampane zapojených darcov je krásne číslo a je predovšetkým obrovským prejavom dobrej vôle ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť iným v čase ich choroby či náhleho ohrozenia života," uviedla Fedáková.



Tí, ktorí ešte iba zvažujú možnosť stať sa darcom krvi, môžu tak podľa jej slov urobiť na hematologicko-transfúziologickom oddelení svidníckej nemocnice každú pracovnú stredu v čase od 6.00 h do 9.00 h.



"Z epidemiologických dôvodov pre maximálnu bezpečnosť darcov je potrebné sa na darovanie krvi objednať telefonicky. Na svidnícke hematologicko-transfúziologické oddelenie je darcom k dispozícii číslo 054 7860 443," dodala Fedáková.