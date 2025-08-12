Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do vážskeho kanála sa zosunulo auto, vodiča vytiahli mŕtveho

Snímka z miesta tragédie. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Vozidlo značky Suzuki s prívesným vozíkom stálo na brehu kanála.

Autor TASR
Beluša 12. augusta (TASR) - Život 73-ročného muža si vyžiadala tragická udalosť, ktorá sa stala v utorok dopoludnia v obci Beluša v Púchovskom okrese. Automobil s prívesom sa zosunul do inundačného kanála Váhu. Hasiči vytiahli muža z auta už bez známok života. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vozidlo značky Suzuki s prívesným vozíkom stálo na brehu kanála. Z neznámych príčin sa vozidlo, v ktorom sa nachádzal aj 73-ročný muž, spolu s prívesom zosunulo do kanála.

Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, presné okolnosti tragickej udalosti vyšetruje.

