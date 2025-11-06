< sekcia Regióny
Do vedenia Slovenskej technickej univerzity prichádza expert z Fínska
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave chce zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu, osvojiť si úspešné postupy pri skvalitňovaní vzdelávania, výskumu, komercializácii duševného vlastníctva či udržateľnosti. Od januára budúceho roka preto angažuje priamo do vedenia univerzity fínskeho experta Jariho Hämäläinena. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.
Zámer zvýšiť mieru internacionalizácie STU a získať pre univerzitu aj expertov zo zahraničia si zapísalo nové vedenie na čele s rektorom Maximiliánom Strémym medzi priority. Avizovaný príchod fínskeho odborníka je podľa hovorcu dôležitý krok v tomto procese.
„Ak chceme byť lepší, musíme sa inšpirovať od najlepších a poučiť sa na ich chybách. Progres fínskej univerzity, porovnateľnej veľkosťou i rozpočtom s našou, bol v ostatných rokoch impozantný. Preto sme oslovili na spoluprácu jednu z kľúčových postáv tohto vzostupu,“ vysvetlil rektor STU.
Hämäläinen pôsobil v rokoch 2014 až 2024 ako prorektor LUT University pre výskum a inovácie. Bol lídrom vo vedení doktorandského vzdelávania - predsedom riadiacej skupiny doktorandskej školy a komisie pre doktorandskú dizertačnú prácu, viedol fínsky národný pilotný projekt doktorandského vzdelávania. Venoval sa tiež problematikám patentovania a komercializácie práv duševného vlastníctva, systémom kvality a udržateľnosti. Vypracúval stratégie univerzity LUT, v rokoch 2019 až 2024 viedol výskum a hodnotenie vplyvov na LUT, bol lídrom procesov, ktoré viedli k výraznému vzostupu LUT v rebríčkoch.
„Prvoradou prioritou je rozvoj univerzity, nie rebríčky ako také. Rebríčky môžu pomôcť pri analýze a porovnávaní ukazovateľov výkonnosti s vybranými partnermi a konkurentmi,“ uviedol profesor.
Hämäläinen sa angažuje aj na poli medzinárodnej spolupráce, bol tiež predsedom správnej rady aliancie európskych univerzít EULiST, ktorej členkou je aj STU. Od januára bude zastávať pozíciu poradcu rektora STU pre strategický rozvoj a internacionalizáciu.
