< sekcia Regióny
Do verejného priestoru vstupuje Mestské divadlo Pracháreň v Trnave
V každom mesiaci má divadlo venovať tri týždne detskému divákovi a jeden týždeň dospelému.
Autor TASR
Trnava 28. marca (TASR) - Do verejného priestoru vstupuje Mestské divadlo Pracháreň v Trnave. Od sezóny 2026/2027 sa bude zameriavať na rozprávkové inscenácie pre deti a kabaret. Divadlo v týchto dňoch spustilo webovú stránku a komunikáciu na sociálnych sieťach. Vyhlásilo tiež súťaže pre rodiny a školy. TASR o tom informovala marketingová manažérka divadla Katarína Čučková.
„V Mestskom divadle Pracháreň budú dve línie predstavení. Inscenácie pre deti, pre túto sezónu sme vybrali štyri klasické a známe rozprávky a inscenácie pre dospelých divákov, pre ktorých chystáme dve premiéry kabaretov,“ ozrejmil umelecký šéf divadla Kamil Žiška.
V každom mesiaci má divadlo venovať tri týždne detskému divákovi a jeden týždeň dospelému. „Chceme rozšíriť hranie rozprávok nielen v doobedňajších časoch, ale aj cez týždeň - v stredu, piatok a sobotu o 17.00 h. Predstavenia budeme hrať blokovo. Vždy jeden titul jeden týždeň,“ doplnil.
Riaditeľ mestského kultúrneho strediska Peter Cagala považuje vznik divadla za jednu z najefektívnejších a logických ciest, ako vrátiť život do zrekonštruovanej Prachárne a zároveň prispieť k živému centru mesta.
V rekonštruovanej budove Prachárne nájde okrem divadla priestor aj prevádzka, ktorá nadviaže na legendárny mliečny bar. V obchodnej verejnej súťaži uspel koncept cukrárenskej firmy Elezi.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do obdobia roku 1500. Pamätným pre objekt bolo obdobie, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici.
„V Mestskom divadle Pracháreň budú dve línie predstavení. Inscenácie pre deti, pre túto sezónu sme vybrali štyri klasické a známe rozprávky a inscenácie pre dospelých divákov, pre ktorých chystáme dve premiéry kabaretov,“ ozrejmil umelecký šéf divadla Kamil Žiška.
V každom mesiaci má divadlo venovať tri týždne detskému divákovi a jeden týždeň dospelému. „Chceme rozšíriť hranie rozprávok nielen v doobedňajších časoch, ale aj cez týždeň - v stredu, piatok a sobotu o 17.00 h. Predstavenia budeme hrať blokovo. Vždy jeden titul jeden týždeň,“ doplnil.
Riaditeľ mestského kultúrneho strediska Peter Cagala považuje vznik divadla za jednu z najefektívnejších a logických ciest, ako vrátiť život do zrekonštruovanej Prachárne a zároveň prispieť k živému centru mesta.
V rekonštruovanej budove Prachárne nájde okrem divadla priestor aj prevádzka, ktorá nadviaže na legendárny mliečny bar. V obchodnej verejnej súťaži uspel koncept cukrárenskej firmy Elezi.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do obdobia roku 1500. Pamätným pre objekt bolo obdobie, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici.