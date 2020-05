Do videosúťaže žiakov škôl umenia sa zapojilo 70 mladých akordeonistov

Považská Bystrica 5. mája (TASR) – Sedemdesiat mladých akordeonistov zo štyroch základných umeleckých škôl (ZUŠ) Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja sa zapojilo do akordeónovej súťaže formou videoklipov. Súťaž vyhlásili ZUŠ v Považskej Bystrici a v Kysuckom Novom Meste ako reakciu na opatrenia súvisiace so zabránením šírenia nového koronavírusu.



Ako informoval Ivan Hudec z hudobného odboru ZUŠ v Považskej Bystrici, súťaž vyhlásili už 20. marca pre žiakov, ktorí vďaka mimoriadnym opatreniam nemohli predviesť nacvičený repertoár na domácich a medzinárodných súťažiach. Do projektu sa napokon zapojili štyri umelecké školy z Považskej Bystrice, Bytče, Kysuckého Nového Mesta a Kysuckého Lieskovca.



Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Adam Zálešák (prípravný ročník) zo ZUŠ Považská Bystrica, Dávid Babuša (1. ročník), ZUŠ Považská Bystrica, Filip Holtán (2. ročník - cena pre absolútneho víťaza) zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto a Zuzana Košutová (3. ročník) ZUŠ Považská Bystrica.