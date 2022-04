Do vojenskej infraštruktúry vo Zvolene poputuje vyše 1,7 milióna eur

Bratislava/Zvolen 22. apríla (TASR) - Do kasární a útvarov Ozbrojených síl (OS) SR vo Zvolene plánuje Ministerstvo obrany (MO) SR v nasledujúcich piatich rokoch investovať viac ako 1,7 milióna eur. Okrem toho prebieha v priestoroch 2. brigády Vzdušných síl OS SR vo Zvolene výstavba nového operačného centra, z ktorého budú profesionálni vojaci zabezpečovať nepretržitú kontrolu a ochranu vzdušného priestoru. Časť financií vo výške 1,4 milióna eur na ňu rezort získal z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Len za uplynulý rok boli vo Zvolene v rámci údržby opravované napríklad strechy, stropy, vzduchotechnické, elektrické a klimatizačné zariadenia a inštalácie, vykurovacie telesá a realizovaná bola tiež výmena okien. Tento rok pokračujeme ďalšími prácami, tak v oblasti opráv, ako aj modernizácie tunajšej infraštruktúry," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý sa v piatok prišiel pozrieť na priebeh prác vo Zvolene a na Sliači spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom.



V Sliači plánuje tento rok rezort investovať do údržby infraštruktúry vyše 730.000 eur. Výrazne viac prostriedkov bude podľa hovorkyne investovaných aj do modernizácie, čo súvisí s rekonštrukciou letiska pred dodaním nových stíhacích lietadiel F-16. Na najbližších siedmich rokov tam rezort počíta s investíciami vo výške viac ako 100 miliónov eur. "V praxi pôjde napríklad o budovanie nových rolovacích dráh, vstupných brán či zabezpečenie nových trafostaníc a o výmenu letiskového prehľadového radaru," priblížila hovorkyňa.



Ďalšie projekty v Sliači chce ministerstvo zabezpečiť prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) a z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP).