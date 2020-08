Cestovanie v podtatranskej oblasti zlepší 15 nových autobusov

Poprad 28. augusta (TASR) – Celkovo 15 nových autobusov pribudlo do vozidlového parku SAD Poprad. Ide o moderné vozidlá s ekologickými motormi, ktoré budú jazdiť na najvyťaženejších linkách v podtatranskej oblasti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Celková investícia na nákup 15 vozidiel predstavuje takmer tri milióny eur, na ktorú prispel aj PSK v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. Na tento účel v rámci zmluvného príspevku išlo popradskému dopravcovi takmer 1,5 milióna eur.



"Naším cieľom je neustále vylepšovať prímestskú dopravu, poskytovať pre cestujúcu verejnosť a obyvateľov kraja maximálnu kvalitu, komfort a bezpečnosť. Týchto 15 nových autobusov určite poslúži ľuďom z regiónu, ale aj dovolenkárom a turistom, ktorí prežívajú svoj oddych práve v tomto regióne," uviedol pri piatkovom uvedení nových autobusov do prevádzky predseda PSK Milan Majerský.



Nové autobusy spĺňajú podľa jeho slov najvyššiu emisnú normu Euro 6, čím bude zabezpečený ekologicky čistejší spôsob dopravy. Vozidlá s prepravnou kapacitou 44 miest na sedenie s celkovou dĺžkou 10,7 metra sú plne klimatizované a patria medzi tie typy autobusov, ktoré sú v súčasnosti najvyužívanejšie v prímestskej autobusovej doprave.



Modernizácia autobusov korešponduje podľa Majerského nielen so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich, ale aj so zavádzaním integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.



Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti SAD Poprad Marianny Krajčovej Gočovej nové autobusy budú zaradené na linky s najvyšším kilometrickým výkonom a najvyťaženejšie linky, aby ich pozitívny vplyv na prevádzku bol čo najvyšší. Ekologické hľadisko považuje pritom za potrebný štandard, keďže dopravná spoločnosť pôsobí v unikátnej podtatranskej oblasti.



Vozidlový park SAD Poprad sa obnovoval naposledy vlani v decembri, keď doň pribudlo 15 autobusov. Celková flotila dopravcu je pre prímestskú dopravu 150 vozidiel, ktoré v rámci cestovných poriadkov najazdia až 7,3 milióna kilometrov za rok a prepravia viac ako 5,6 milióna cestujúcich. Prešovský samosprávny kraj na dopravné služby vo verejnom záujme v popradskom regióne vlani vynaložil takmer 6,2 milióna eur.