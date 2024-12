Do vozového parku DPB pribudne osem autobusov na CNG pohon

Bratislava 20. decembra (TASR) - Do vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) pribudne osem nových kĺbových autobusov na CNG pohon. Dodané budú na základe rámcovej zmluvy s víťazom tendra. V uliciach hlavného mesta by mali jazdiť budúci rok. TASR o tom dnes informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



"Nízkopodlažné a klimatizované vozidlá s kapacitou 177 cestujúcich prispejú k modernizácii autobusovej flotily v hlavnom meste. Nesporným benefitom je ekologický CNG pohon, dojazd na jedno naplnenie bude minimálne 500 kilometrov," približuje Vozár.



Predmetom prvej objednávky je dodanie ôsmich autobusov s CNG pohonom v celkovej hodnote 3.504.000 eur bez DPH. V zmysle zmluvy s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou SOR Libchavy, je dodacia lehota stanovená najneskôr do 12 mesiacov od zadania objednávky.



Nákup CNG autobusov je podľa mestského dopravcu ďalším významným krokom k ekologickejšej doprave v hlavnom meste. Plynulo nadväzuje na nedávne zaradenie 50 hybridných trolejbusov a 30 električiek do premávky.