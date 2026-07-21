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Do vozového parku mesta Prešov pribudol netradičný autobus
Vodičov čaká v tomto autobuse aj praktická technologická novinka v podobe kamerového systému, ktorý nahrádza klasické vonkajšie spätné zrkadlá.
Autor TASR
Prešov 21. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) rozšíril svoj vozový park. Do dlhodobého prenájmu získal netradičný, nízkopodlažný (low-entry) autobus od súkromnej spoločnosti. Ide o model Man Lion's Intercity LE EfficientHybrid 43C, ktorý je podľa hovorcu DPMP Vladimíra Tomeka na slovenských cestách pomerne výnimočný.
„Toto jazdené vozidlo bolo vyrobené v roku 2023 a do Prešova prichádza vo vynikajúcom technickom stave, pričom doteraz má najazdených iba 22.000 kilometrov,“ povedal Tomek.
Autobus je vybavený trojicou dverí, pričom predné a zadné dvere sú jednokrídlové a stredné dvere sú dvojkrídlové.
„Cestujúcich čaká v interiéri vozidla vyšší komfort v porovnaní s bežnými autobusmi. Autobus má vo výbave vysoké, ergonomické sedadlá potiahnuté zelenou koženkou. Celkový vzhľad interiéru dotvára dizajnová podlahová krytina s dekorom dreva. Samozrejmosťou je plne klimatizovaný priestor,“ doplnil Tomek.
Vodičov čaká v tomto autobuse aj praktická technologická novinka v podobe kamerového systému, ktorý nahrádza klasické vonkajšie spätné zrkadlá. Bočné kamery zjednodušujú výhľad a zvyšujú bezpečnosť premávky. Vozidlo je zároveň vybavené interiérovým kamerovým systémom.
„Predtým, než autobus vyrazí na prešovské cesty, ho ešte čakajú nevyhnutné úpravy. Vo vozidle bude nainštalovaný informačno-tarifný systém - pribudne palubný počítač, informačné tabule, označovače cestovných lístkov a vizuálne prvky MHD,“ dodal Tomek.
Zmluvná cena za prenájom tohto autobusu je 4289,48 eura bez DPH mesačne počas najbližších 48 mesiacov.
„Toto jazdené vozidlo bolo vyrobené v roku 2023 a do Prešova prichádza vo vynikajúcom technickom stave, pričom doteraz má najazdených iba 22.000 kilometrov,“ povedal Tomek.
Autobus je vybavený trojicou dverí, pričom predné a zadné dvere sú jednokrídlové a stredné dvere sú dvojkrídlové.
„Cestujúcich čaká v interiéri vozidla vyšší komfort v porovnaní s bežnými autobusmi. Autobus má vo výbave vysoké, ergonomické sedadlá potiahnuté zelenou koženkou. Celkový vzhľad interiéru dotvára dizajnová podlahová krytina s dekorom dreva. Samozrejmosťou je plne klimatizovaný priestor,“ doplnil Tomek.
Vodičov čaká v tomto autobuse aj praktická technologická novinka v podobe kamerového systému, ktorý nahrádza klasické vonkajšie spätné zrkadlá. Bočné kamery zjednodušujú výhľad a zvyšujú bezpečnosť premávky. Vozidlo je zároveň vybavené interiérovým kamerovým systémom.
„Predtým, než autobus vyrazí na prešovské cesty, ho ešte čakajú nevyhnutné úpravy. Vo vozidle bude nainštalovaný informačno-tarifný systém - pribudne palubný počítač, informačné tabule, označovače cestovných lístkov a vizuálne prvky MHD,“ dodal Tomek.
Zmluvná cena za prenájom tohto autobusu je 4289,48 eura bez DPH mesačne počas najbližších 48 mesiacov.