Do vozového parku SAD Humenné pribudlo 14 nových autobusov

Vranov nad Topľou 14. februára (TASR) – Vo vozovom parku SAD Humenné pribudlo 14 nových autobusov. Cestujúcim šiestich okresov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prinesie komfort wifi pripojenie a tiež možnosť dobíjania elektronických zariadení. Ich slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo v piatok v priestoroch SAD Vranov nad Topľou.



"Sú vybavené najmodernejšími technológiami, ako je wifi pripojenie, sú plne klimatizované, je tam dokonca US port, čiže cestujúci si môžu nabiť svoje mobilné telefóny, tablety alebo počítače," uviedol počas uvádzania do prevádzky predseda PSK Milan Majerský s tým, že okrem komfortu pre cestujúcich spĺňajú aj najvyššie ekologické parametre, normu Euro 6. Ako tiež povedal, na nákup 14 autobusov v sume 2,1 milióna eur prispel PSK v rámci každoročnej podpory regionálnych prepravcov, ktorá pre SAD Humenné v roku 2019 predstavovala sumu približne osem miliónov eur.



Ako spresnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, štyri zo 14 autobusov typu SOR sú nízkopodlažné vozidlá, pričom tri sú určené na prímestskú autobusovú dopravu a jeden posilní mestskú hromadnú dopravu vo Vranove nad Topľou. V autobuse je 36 miest na sedenie a 38 miest na státie. Ďalších desať autobusov má kapacitu od 35 do 49 miest na sedenie a od 28 do 32 miest na státie. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Jozefa Lackého sa SAD Humenné rozhodla pre kúpu českých vozidiel z dôvodu ich jednoduchosti, nízkej spotreby a spĺňania všetkých parametrov. Ako uviedol, považuje ich tiež za najekologickejší variant.



Vo vozovom parku SAD Humenné sa aktuálne nachádza 211 autobusov s priemerným vekom 7,93 roka. Spoločnosť nimi zabezpečuje prepravu pre okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Snina, Stropkov a Medzilaborce.



"Pre PSK zabezpečujú dopravu štyria zmluvní dopravcovia, a to SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty," doplnila Jeleňová s tým, že PSK v roku 2019 vynaložil na prímestskú autobusovú dopravu sumu 23,4 milióna eur.