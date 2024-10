Do vozového parku trenčianskych záchranárov pribudlo unikátne vozidlo

Trenčín 19. októbra (TASR) - Vozový park spoločnosti RZP v Trenčíne doplnilo nové špeciálne záchranárske vozidlo. Využívajú ho v novom systéme fungovania prevádzky ambulancií rendez-vous (RV). TASR o tom informoval vedúci lekár Záchrannej zdravotnej služby Trenčín Jakub Hamšík.



"Vozidlo je unikátne tým, že to nie je osobné auto, ale malá dodávka. Výbava lekárskych posádok v teréne sa stále viac rozširuje. Pribudol resuscitačný prístroj, sonograf a ďalšie. Priestorovo to už bolo do malého auta veľmi ťažko natesnať. Tento problém v novom aute nemáme, posádka je umiestnená vyššie v bezpečnejšej zóne. Priestor je prehľadnejší, lepší na údržbu," skonštatoval Hamšík.



Ako dodal, v automobile je aj jedno núdzové sedadlo, kde je možné uložiť pacienta na nejaký čas do zátišia, kým si ho neprevezme posádka "veľkej" sanitky.



"Asi v 12 percentách zásahov sa stáva, že naša posádka je na mieste prvá. Je to v poriadku, pokiaľ sme v byte alebo v dome. Pokiaľ sme pri dopravnej nehode, vonku prší, je tam napríklad matka s dieťaťom, môžeme pacienta uložiť do vykúreného priestoru, kde počká na príchod klasickej ambulancie," zdôraznil vedúci lekár.



Zariadením nového vozidla sa podľa neho inšpirovali v Nemecku. Je postavené na vzduchovom podvozku, má pohon 4x4 s automatickou deväťstupňovou prevodovkou. V útrobách vozidla si pohodlne našlo svoje miesto prístrojové vybavenie podľa platnej legislatívy.



Okrem toho je k dispozícii aj prenosný ventilátor najvyššej kategórie, ktorý vie ventilovať dieťa od troch kilogramov hmotnosti. V aute je prenosný resuscitačný prístroj, prenosný USG prístroj a ďalšia najmä farmakologická výbava.